Director rechazó audición de Millie Bobby Brown en el pasado por considerarla "demasiado madura" para su edad

La actriz Millie Bobby Brown (18) recordó un "hiriente" episodio ocurrido cuando un prominente director de casting la desestimó anteriormente al opinar que su forma de ser no era compatible con su oficio.

El hombre, cuya indentidad no reveló, le dijo a la estrella de "Stranger Things" a sus escasos 10 años que nunca conseguiría dedicarse a la actuación por considerarla "demasiado madura".

"Me deprimí mucho por eso", relató Brown a Allure. "Mis padres me dijeron: 'Sólo haz esta última audición en la cinta y luego puedes salir a jugar con tus amigos de nuevo'.

Tal comentario la afectó específicamente ya que tenía consciencia de esa característica propia: "Siempre supe que era madura y realmente no pude evitarlo", agregó y relató que el hombre la dejó llorando.

"Escuchar eso fue muy duro porque pensaba que (la madurez) era algo bueno. Y que me dijeran que no lo era, que no iba a triunfar en esta industria, fue muy doloroso", rememoró.