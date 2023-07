DJ Méndez se sinceró sobres sus problemas renales: Los padece desde los 14 años

El cantante DJ Méndez preocupó a sus seguidores al públicar una serie de videos contando sobre los problemas renales que lo aquejan desde hace años.

En medio de un doloroso episodio, el chileno contó en su cuenta de Instagram que estaba pasando por un fuerte malestar en sus riñones.

"Esto es terrible. Saber que (los cálculos) van bajando, duele mucho. Uno lo puede botar naturalmente, si no, hay que operar", dijo el músico, quien también reveló que padece de esta enfermedad desde los 14 años.

"Tengo que estar tomando mucho líquido, pero a veces el dolor me deja sin respiración. Es brutal. Para que entiendan, cuando la cosa va bajando y se mueve algo, aunque sea milimétricamente, es una bomba atómica en tu cuerpo", detalló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Méndez (@_mendezofficial)

El intérprete de "Estocolmo" quiso mostrar su proceso para que "entiendan el dolor, que en cualquier momento te deja tirado".

"He tomado más agua que la mierda. Ahora me dieron algo para el dolor, pero no lo quita de una. Y hay que caminar harto", agregó, mientras daba una caminata.

Finalmente DJ Méndez agradeció las muestras de cariño por parte de sus seguidores.