Doble de Jennifer Aniston sorprende en TikTok recreado escenas de "Friends"

"Friends" dejó de emitirse en el año 2004, pero su éxito arrollador a lo largo de los años ha hecho que sin importar cuánto tiempo pase, los fanáticos continúen interesados en verla una y otra vez.

De ahí también la idea de la reunión de sus protagonistas, propiciado por HBO que ya se estrenó hace algunas semanas con una excelente acogida por parte de los fanáticos que necesitaban ver a los actores juntos una vez más.

Jennifer Aniston, quien interpretó a Rachel en la popular serie, goza de una exitosa carrera cinematográfica, sin embargo, su icónico papel ha dejado huellas imborrables y una tiktoker estadounidense se ha hecho viral en la plataforma por su increíble parecido con la actriz, además de recrear icónicas escenas de "Friends".

El nombre de la joven es Lisa y su perfil en TikTok es @she_plushtree, su parecido con Jennifer es tal que en la descripción de su perfil se lee "No soy Jennifer Aniston" para que quede claro de inmediato.

En su más reciente video publicado, imita una escena de la serie donde Rachel le dice a su amiga Mónica que quiere dejar el trabajo. El clip breve supera los 3 millones de visualizaciones y tiene más de 400 mil "me gusta" y 8 mil comentarios.

You know what I mean?