Don Francisco adelanta su último año animando la Teletón y respondió a críticos: "Nunca ha pasado un peso por mis manos"

Para Mario Kreutzberger, este año será el último donde tendrá un rol protagónico en la Teletón.

Así lo esbozó en conversación con Martín Cárcamo en "De tú a tú". "Porque estoy en una edad y esto requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y por cualquier cosa, tiene que haber otra manera, otra fórmula. Yo creo además que hoy día el mundo ha cambiado y la Teletón se tiene que respaldar en su marca, en su nombre, en su prestigio y no en las personas. Nosotros somos pasajeros, el nombre es el que se tiene que quedar", sostuvo.

Consultado sobre las críticas que recibe el espectáculo televisivo y las dudas respecto a los dineros que se genera, Don Francisco dijo que "es una estupidez de gallos que no saben, no entienden, porque la verdad es que esto se hace con el alma. Nunca ha pasado un peso de la Teletón por mis manos. Nunca, ni va a pasar".

"Para mí, haber tenido la oportunidad de haber trabajado en la Teletón, me dio una satisfacción tremenda. De haber podido compartir con tanta gente un éxito nacional que no se ha repetido en otro lugar, que hemos podido atender a tanta gente y que hemos podido poner a la discapacidad en el mapa de Chile, para mí ha sido muy satisfactorio. Le he dedicado muchas horas de mi tiempo, muchas horas de mi trabajo a eso porque siento que me hizo mejor persona, porque eso me hizo grande internamente, me hizo crecer como ser humano".