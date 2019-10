Don Francisco sobre la crisis: "Para que haya otro Chile hay que sacarse los pajaritos de la cabeza"

Durante la transmisión de "Bienvenidos especial" de Canal 13 Don Francisco se refirió a la crisis social por la que atraviesa Chile, que se vive desde el pasado viernes y que el Gobierno ha debido decretar Estado de Emergencia. Este hecho ha tenido a miles de chilenos movilizados y manifestándose a través de marchas y "cacerolazos".



Evidentemente emocionado Don Francisco manifestó sus ganas que el conflicto solucione y que desea que todos los chilenos vivan en un mejor país. "Hoy me sentiría muy orgulloso de llegar al alma de la gente. Han pasado muchos años y tengo una familia grande, ellos tienen que crecer en un mejor ambiente", fue parte del mensaje que entregó en el espacio.

Luego agregó que: "Nunca serán las pensiones perfectas pero tiene que haber un camino que la gente sienta que es mejor. Para que haya otro Chile, hay que sacarse los pajaritos de la cabeza".



El comunicador también relató cómo había visto a la gente el viernes, día que estalló la crisis social. "Anduve en la calle y mientras iba avanzando la hora yo veía que las líneas del metro se iban cerrando, buses que no funcionaban... yo veía a la gente con rabia, porque no sabían qué hacer y no sabían cómo llegar a sus casas".



Por último remató diciendo. "Estos días han sido muy tensos para ricos y pobres, tenemos que encontrar una solución"