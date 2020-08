Dura declaración de Kel en formalización de su hermano: "Es capaz de matarlo si lo encuentra"

Durante la audiencia de formalización de Hernán "Nano" Calderón, la Fiscalía Oriente presentó declaraciones de su hermana Raquel Calderón, además de fotografías de las lesiones de Hernán Calderón Salinas y los destrozos en su hogar tras el ataque de su hijo.

Durante la audiencia de más de tres horas, el fiscal Omar Mérida leyó el testimonio que la influencer y egresada de derecho, "Kel" Calderón, entregó a la investigación, donde aseguró que ella lo veía capaz de matar a su padre.

"Hernán comenzó de adolescente a interesarse por la vida 'Rápido y furioso', a tener armas, mariposas, manoplas, municiones. Ingresó a un club de tiro, comenzó a configurar una personalidad de gángster, mostrando dinero, siempre zafando de problemas con la autoridad por intervención de su padre", leyó Mérida.

"Tiene una fijación con Pablo Escobar y Chapo Guzmán. Su primera arma la tiene de pequeño, aproximadamente a los 12 o 13 años, es una manoplas cortaplumas mariposa", continuó.

La influencer agregó que en el colegio su hermano "se agarraba mucho a combos, salía con manoplas y decía que se moría por, comillas, agarrarse a combos con otro weón".

"Voy a la casa de mi padre, me cuenta que Hernán Jr. intentó amputarle la mano, me cuenta que lo intentó acuchillar y que tenía múltiples lesiones. Yo tomé fotografías de las manchas de sangre que habían en todas partes. Ahí hablé con mi padre, él entre lágrimas me reconoce el episodio del arma y de cuando destrozó el departamento, y ahí me voy enterando de los detalles", declaró Kel.

"Mi padre empezó a dormir con un cuchillo bajo de su almohada, por si mi hermano vuelve. Yo creo que mi hermano es absolutamente capaz de matarlo si lo encuentra", dijo.

Cabe destacar que Raquel calderón ya había publicado un polémico tuit este lunes refiriéndose a la estadía de Nano en una clínica siquiátrica: "El parricida resguardado en un Spa. La peor calaña de cobarde, de esos capaces de apuñalar a su padre y esconderse en la falda de su mamá. Made in Chile".

El tribunal dictó prisión preventiva para Hernán Calderón Argandoña, que podrá cumplirse en la clínica siquiátrica y luego en Santiago 1.