Durante el Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama: Shannen Doherty comparte fotos de su lucha en contra de la enfermedad

La actriz estadounidense Shannen Doherty (50) utilizó sus redes sociales para concientizar a sus seguidores sobre el cáncer de mama, padecimiento del que fue diagnosticado en 2015 y que en octubre cobra especial importancia.

"Para el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, me gustaría compartir más sobre mi propio viaje personal desde mi primer diagnóstico hasta mi segundo", intrudujo el posteo en su cuenta de Instagram junto una selfie.

"¿Es todo bonito? NO, pero es sincero y mi esperanza al compartirlo es que todos seamos más educados, más familiarizados con el aspecto del cáncer", se sinceró sobre su enfermedad que se encuentra en etapa 4.

View this post on Instagram Una publicación compartida por ShannenDoherty (@theshando)

Doherty aprovechó la instancia para que sus seguidores le tomen el peso a este complejo tipo de cáncer: "Espero animar a la gente a hacerse mamografías, hacerse chequeos regulares, superar el miedo y afrontar lo que pueda estar frente a usted.

Además, explicó su propio camino llevando el peso de la enfermedad, debiendo someterse a una mastectomía, quimioterapia y radiación. Entre los efectos de los tratamientos, se encuentra el sangrado de nariz, que se puede ver el la foto.

A pesar del cansancio, la estrella de "Beverly Hills 90210" ha hecho del sentido del humor un gran aliado, y se puso "un divertido" pijama que su amiga Kristy le regaló.

"¿De verdad me animaron? ¡Sí! Me veía ridícula y en esa ridiculez, pude reírme de mí misma. Encontrar el humor me ayudó a superar lo que parecía imposible. Espero que todos encontremos el humor en lo imposible", concluyó.