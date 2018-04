Dwayne Johnson sorprendió a fanática arrendando salón de cine para su graduación

Por estos días, Dwayne Johnson goza del éxito que ha generado a nivel mundial la película "Proyecto Rampage", cinta que lo siguen catapultando como uno de los actores más rentables de Hollywood.

Esa cotización también la vive con sus fanáticos. Una de ellas le realizó una especial propuesta. Katie Kelzenberg, estudiante de último año de instituto en Minnesota, le pidió al intérprete si la podía acompañar a su baile de graduación.

"The Rock" le respondió señalando que no podía debido a sus agenda, ya que se encuentra grabando su próxima película en Hawaii, no obstante, la quiso sorprender con algo.

"He decidido alquilar un cine entero en su ciudad para que Katie y sus más cercanos 232 amigos y familiares puedan disfrutar de 'Proyecto Rampage' de forma especial. Todas las palomitas, caramelos y refrescos gratis que puedan tomar los alumnos del instituto (...) Se encarga de todo el tío DJ", sostuvo.

Después de ese mensaje publicó en su cuenta de Instagram un video donde a través de los parlantes de la escuela, donde le contaban de esta sorpresa. La joven reaccionó muy emocionada ante la sorpresa de sus compañeros.