Eduardo Fuentes advirtió sobre noticia falsa que lo involucra: "No caigan"

El periodista Eduardo Fuentes advirtió sobre la existencia una noticia falsa con intención de estafa que circula en la web y en la que él se ve involucrado.

A través de sus redes sociales el rostro de TVN comentó que "cada cierto tiempo empiezan a aparecer publicaciones que son falsas y que imitan páginas web de sitios conocidos, donde comentan una supuesta entrevista para llevarte a un engaño y estafarte".

En particular esta falsa nota que circulaba en la web aseguraba que Fuentes tenía una mala relación con Millaray Viera y desaprobaba su estilo de vida.

"Son cosas falsas, no crean, no caigan en esos embustes. No hay cómo detener esto, lamentablemente. Son unos sinvergüenzas a nivel internacional. No queda otra que salir a denunciarlo acá por enésima vez. Usted no caiga, no sea longi", denunció.