Edward Norton descubrió en un programa de TV que es descendiente de Pocahontas

Una gran sorpresa se llevó el actor Edward Norton al enterarse de que es descendiente de la líder nativoamericana Pocahontas en pleno programa de televisión.

El intérprete de "El Club de la Pelea" estuvo de invitado en "Finding Your Roots", un espacio de la cadena PBS conducido por el historiador Henry Louis Gates Jr, quien se dedica a explorar las raíces de las personas.

"Efectivamente Pocahontas es tu doceava tatarabuela", le dijo Gates a Norton, quien quedó asombrado con la revelación.

Through a direct paper trail leading to Pocahontas and John Rolfes’ 1614 marriage certificate, @EdwardNorton learns that his family lore appears to be true. His 12th great-grandmother is Pocohantas!



Tune in TOMORROW night on @PBS at 8/7c for the Finding Your Roots premiere!! pic.twitter.com/54sTTt2YKY