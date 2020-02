El "chiste" de Paulo Iglesias sobre Violeta Parra que generó rechazo

En medio del debate sobre las funas y pifias que han recibido Ernesto Belloni, Oscar Gangas y el Huaso Filomeno durante los festivales veraniegos, "Bienvenidos" invitó a Paulo Iglesias para que fuera parte de la discusión.

Una vez terminado el tema, el comediante comenzó a promocionar sus próximos shows. "Tengo muchos, uno se llama 'Nos Volvimos Locos' y en el mes de mayo estreno 'Demente Bipolar', que habla de la bipolaridad de los chilenos", dijo.

Hasta ahí, todo bien, pero con su siguiente "chiste" la cosa se complicó, principalmente en redes sociales. "Somos tan bipolares, calcula, que la persona que escribió 'Gracias a la Vida' se suicidó. O sea, somos bipolares", sostuvo, ante la sorpresa del panel.

En Twitter, esta broma no pasó desapercibida:

En Twitter, esta broma no pasó desapercibida:

-Paulo Iglesias.

No ahueonao tonto, eso no es bipolaridad, se llama depresión. Después no quieren que los funen "humoristas" culiaos torpes e ignorantes. Fomes qls