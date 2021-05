El descargo de Benjamín Vicuña tras acusaciones de trabajar con Covid: "La salud es un tema demasiado sensible para jugar y especular"

Luego que medios argentinos informaran que el actor chileno Benjamín Vicuña asistió a la grabación de una serie con síntomas de Covid-19 y que trabajadores del canal Telefé decidieron hacer una asamblea para exponer su malestar, hubo respuesta.

A través de una historia en Instagram, el intérprete fue claro. "La salud es un tema demasiado sensible para jugar y especular. No tengo Covid. Estoy bien, tengo mis dos vacunas puestas en Chile, no tengo síntomas, me hisopo cada 72 horas hace ya más de ocho meses debido a mis compromisos laborales y me tomo mi trabajo y los protocolos muy en serio".

"Es irresponsable informar a la rápida, sobre todo entendiendo el duro momento que estamos pasando. Sin duda la salud es lo primero y por lo mismo estamos todos cuidándonos. Sin embargo, este tipo de noticias afectan a una industria y a una sociedad golpeadas", cerró.