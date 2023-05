El desgarrador conteo de Mane Swett en el Día de la Madre: lleva más de 4 meses sin ver a su hijo

Mane Swett vivió un triste Día de las Madres, según pudo expresar a través de su cuenta de Instagram este domingo, donde lleva publicando un llamativo conteo: los 142 días que lleva sin ver a su hijo.

"FELIZ DÍA DE LAS MADRES #día142. Gracias por todos sus mensajitos. Gracias por estar. Y por su apoyo incondicional. He leído en silencio cada uno de sus mensajes. Se les quiere por acá", escribió la protagonista de "Dime con quién andas" junto a una imagen en negro, donde recibió diversos mensajes de apoyo, incluyendo a colegas como Luz Valdivieso y María José Prieto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LA SWETT ❌• (@maneswett)

142 días sin ver a su hijo

De acuerdo a Cecilia Gutiérrez, el pequeño Santiago, fruto de la relación que la actriz mantuvo con periodista estadounidense John Bowe, viajó a Nueva York para visitar a su padre durante las fiestas de fin de año. Sin embargo, el niño no ha sido devuelto a su madre.

"El papá no se lo devolvió, y ha pasado todo este tiempo y no tiene a su hijo de vuelta (...) Si ustedes se fijan, en su Instagram hace publicaciones donde va haciendo un conteo de los días donde no está con él", contó la panelista de Zona de Estrellas en un live de Instagram, según La Hora.

Si bien la periodista afirmó que el menor se encuentra en buenas condiciones, agregó que "no es un acuerdo, tenía que volver y no ha vuelto".