El duro pasar de Savka Pollak: millonaria deuda de expareja la tiene viviendo una crisis económica

Savka Pollak está viviendo una dura crisis económica. De acuerdo a lo que la conductora de TV pudo revelar en sus redes sociales, este miércoles recibió dos notificaciones: una de parte del Tribunal de Familia, donde se le comunicó que su expareja rebajó la pensión que entrega a los hijos que tienen en común; y otra donde se le notifica que tiene 30 días para abandonar el departamento que arrienda.

Y es que, según lo que pudo contar a Las Últimas Noticias, el millonario adeudo del padre de sus hijos ha sido un gran problema a la hora de llegar a fin de mes, siendo el principal motivo por el que no ha pagado de manera "regular" el arriendo de la vivienda.

"No quiero entrar en tanto detalle para proteger a mis niños, pero se les rebajó la pensión alimenticia en casi un 90% a cada cabro...", explicó Pollak al medio, asegurando que estar atenta a todo lo que conlleva su situación es "tan desgastante".

"Me demoraba en pagar. Si era el 5 del mes, yo llegaba el 10, pero nunca dejé de pagar la mensualidad. No es que no pagaba el arriendo. Solo me demoraba", dijo la ex Miss Chile, afirmando que, pese a haber hablado con el dueño de la propiedad para explicarle su situación, obtuvo una respuesta negativa.

"Esto ha sido para mí un endeudamiento masivo, la capacidad de deuda para mí se acabó (...) ¿Cómo no me va a faltar la plata, si hay un padre que no paga? Vivo en una crisis económica. Siempre, sobre todo cuando uno de los padres no cumple", continuó la actual funcionaria de la municipalidad de Vitacura, agregando que aún no sabe a dónde se irá después de desalojar el departamento.

La periodista, reveló también que ha perdido mucho en el tema de las pensiones y que actualmente "no tiene nada", pero que prefiere "sacar la voz" para ayudar a otras.

"Yo ya estoy embarrada con las deudas de pensión alimenticia, pero intento ayudar a otras mujeres para que se informen y sepan más de lo que yo sabía", señaló la periodista, que actualmente es vocera de la organización Pensionaldia.cl, que busca informar sobre alternativas legales referentes al pago de las manutenciones.