El emotivo recuerdo de Julio César Rodríguez con Erick Polhammer: "Son minutos difíciles"

El animador Julio César Rodríguez publicó un sentido texto en homenaje a Erick Polhammer, el multifacético poeta fallecido este lunes a los 68 años.

A través de su cuenta de Instagram Rodríguez publicó un par de fotografías del último encuentro que mantuvieron ambos. "Siempre me he preguntado ¿qué es la felicidad? Lo más cercano que conozco es tu mirada de niño relatando alguna travesura, inventando una historia para vernos reír, declamando un poema lentito con tono de relator radial", comenzó escribiendo el conductor de "Contigo en la mañana".

JC recordó que la última vez que se vieron "me sacaste un par de carcajadas y muchas lágrimas" pese al delicado estado de salud de Polhammer.

"Me viste triste y murmuraste con firmeza: no, no, no... ¡señor! Exigiste sonrisas y abrazos y así fue y será. Te querremos por siempre con tus locuras, tus mañas y tu inmenso talento", agregó Rodríguez.

"Son minutos difíciles querido Érick porque se que tú despedida debe ser alegre, mágica, vibrante, lustrosa, esplendorosa, reluciente, radiarte... rutilante! Cómo te gustaba esa palabra amigo querido, llévala contigo", se despidió.