El equipo de "The Boys" se burla de Donald Trump tras su "gran anuncio"

Hace unos días Donald Trump informó que "haría un anuncio importante", revelando finalmente este jueves el lanzamiento de unas tarjetas NFT coleccionables (tarjetas de intercambio digitales) a través de su cuenta de Truth Social, donde el polémico ex mandatario aparece vestido como superhéroe, recibiendo diversas burlas en redes sociales, incluyendo a actores y creativos de la serie "The Boys".

"¿Cómo es que no me avisaron sobre este nuevo personaje en la cuarta temporada?", escribió el actor Anthony Starr en un posteo de Instagram, junto con una imagen de Trump y otra de "Homelander", su personaje en la serie.

La publicación de Starr fue comentada por sus compañeros de elenco Karl Urban y Laz Alonso, uniéndose a las carcajadas que sacó el "anuncio" del magnate.

Además, Eric Kripke, creador de la serie, aprovechó la revelación para burlarse y destacar las similitudes entre Trump y el villano "Homelander".

"'Anuncio importante'. Esta es la recompensa más divertida de lo que podría escribir ¡Y tiene la bandera en la capa!", escribió Kripke en su cuenta de Twitter.

"Major Announcement." This is a funnier pay off than I could write btw. And he's got the flag cape!! #TheBoys #TheBoysTV @TheBoysTV @PrimeVideo pic.twitter.com/l86m7sJEq1