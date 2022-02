"El estafador de Tinder" insiste en su inocencia: "No soy este monstruo"

El timador israelí Simon Leviev, quien chantajeó una serie de mujeres mediante una aplicación de citas, desmintió en su totalidad el haber efectuado lo descrito en el documental inspirado en sus hazañas, "El estafador de Tinder".

En su primera entrevista concedida a un medio, Inside Edition, el acusado anteriormente por fraudes en su país, aseguró que las tres mujeres que lo denunciaron por fraudes millonarios "no fueron estafadas y no fueron amenazadas".

"No soy este monstruo", expresó el estafador de nombre real Shimon Yehuda Hayu, además de excusarse que "solo era un chico soltero que quería conocer chicas en Tinder", manifestó.

Además, desmintió haber dicho que era hijo de un multimillonario estadounidense dueño de una firma de diamantes: "No, no lo soy, y nunca me presenté como tal".

"Quiero limpiar mi nombre, quiero decirle al mundo, esto no es cierto", sentenció el hombre que se definió como "un real hombre de negocios", además de afirmar que no siente culpa por las mujeres, pues expresó que sus declaraciones son falsas.

La semana pasada se reveló que además planea lucrar con su mala fama adquirida por la publicación de su historia, habiendo firmado recientemente con una agente de Hollywood para hacer realidad alguno de sus planes.