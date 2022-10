El fuerte desahogo de Gonzalo Ramírez tras violento asalto: "Hay gente bien imbécil"

El periodista Gonzalo Ramírez contó que su familia vivió muy de cerca el asalto del pasado sábado a una tienda de telefonía en el mall Piedra Roja de Chicureo, en la comuna de Colina.

El conductor de Mega vive cerca de ese sector y ese día llegó a su casa cansado después del trabajo, por lo que quiso relajarse mientras su esposa salía junto a sus hijos: "Me acosté, me puse pijama y ella se fue al súper con los más chicos".

"Me meto a la cama, pongo algo para quedarme dormido. A los 15 minutos me suena en teléfono con un griterío y un llanterío espantoso. De verdad que el corazón me quedó acá. Nunca había vivido ese susto", relató.

Según explicó, "la pobre no podía hablar, me dijo 'por favor vente al centro comercial'. ¿Qué pasó? 'Hay una tremenda balacera. Estamos todos escondidos en el subterráneo del supermercado'. Yo sólo pedía que por favor no se me cruzara nadie al pasar. Fui rajado. En dos o tres minutos me meto al subterráneo, había mucha gente que se había escondido abajo. Y ver a tu mujer, a tus niños llorando desconsolados, muy nerviosos y asustados".

Ante la pregunta de Karen Doggenweiler sobre cómo se sintió tras ese momento, Ramírez se sinceró y reveló que incluso sufrió ataques en las redes sociales: "Un momento de mierda. Aquí hay gente que escribe súper solidaria y súper cariñosa, pero también hay gente bien imbécil. Te ponen unas cosas horribles, unas teorías. Creen que hay conspiración... oye, yo quiero decir fuerte y claro: en esto nos tenemos que unir".

"Si al gobierno le va bien, todos vamos a ir más tranquilos. El tema es que tenemos que hacer algo. Está quedando la crema con la delincuencua y en gobiernos anteriores también. Pero lo de hoy, a este nivel, no pasaba", reflexionó.