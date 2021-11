"El hijo del Capitán Trueno": Miguel Bosé recuerda su turbulenta relación con su padre en nueva autobiografía

El reconocido cantante español que ha estado envuelto en la polémica, Miguel Bosé, recientemente publicó un extenso libro de memorias de la mano con la editorial Espasa, en el que recorre anécdotas de su juventud y cómo el tener un padre autoritario lo marcó de por vida.

Según adelantó la firma, Bosé "pulveriza" los prejuicios que la opinión pública posee sobre él esta reveladora autobiografía, y –entre otros temas– detalla la forma en el famoso torero, Luis Miguel Dominguín, se empeñó en hacer lo inimaginado por temor a que su hijo fuera homosexual.

Es que el intérprete de "Amante Bandido" pasaba todo el día leyendo, lo que levantaba sospechas de su padre, que era insistente con llevarlo de Safari en África a matar animales para que vaya "por el buen camino".

"Tienes que hacerme el favor de que te guste o voy a empezar a pensar que no eres mi hijo... porque de mí... por ahora, que yo sepa... no has sacado nada", le decía al cantante cuando era un niño.

Mientras que a su esposa, la cantante y actriz italiana Lucía Bosé, le sentenciaba que "ese niño va a ser maricón", afirmaba.

Además de hablar sobre su turbulenta relación con ellos, en más de 400 páginas el artista es "generoso y audaz como nunca le hemos visto, el autor nos ofrece la cara menos conocida de personajes memorables, desde un Picasso vulnerable y crepuscular, al hermoso y maldito Helmut Berger", adelantó la editorial.

Así como la célebre canción "El hijo del Capitán Trueno", Miguel Bosé "nunca fue un hijo digno del padre, salió un poeta y no una fiera, hijo de su madre", título que además de ser homónimo de su libro de recuerdos, también le hace justicia a lo principalmente narrado.

A Chile, el libro llegará a la librerías el 10 de noviembre.