El imitador de Lucho Barrios en "Yo Soy" cree que el cantante podría ser su padre

Una confesión que sorprendió a todos realizó el imitador de Lucho Barrios en "Yo Soy", programa que volvió a emitir una nueva edición tras varias repeticiones.

"Lucho Barrios para mí es muy importante, hay cosas que no las quiero hablar, hay mucha gente que lo sabe, siempre me molestan me dicen 'tú eres hijo de Lucho Barrios' y cosas así", sostuvo en primera instancia Fernando Piña.

Sin embargo no se quedó en eso y señaló que cree que el cantante podría ser su padre. "Yo jamás he querido tocar ese tema públicamente, excepto una entrevista que me hicieron de España que están recopilando información y evidencia... te imaginas fuera".

"Existe la posibilidad real. No está mi madre y no está mi padre y lo dije en una oportunidad: por respeto a mi padre que me dio el apellido nunca indagué, nunca busqué, de hecho nunca lo he buscado ni lo estoy haciendo ahora tampoco. Si es así que bueno y si no... me dio lo más importante, heredé su voz y con eso estoy más que pagado", concluyó.