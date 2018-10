El incómodo diálogo con Yanina Halabi en "Intrusos": Me importa una raja si te molesta

Yanina Halabi protagonizó un tenso encontrón con Alejandra Valle en "Intrusos", donde la llamaron para explicar un polémico video que publicó en redes sociales.

En el registro apareció su hijo expresando su deseo de "vivir con su mamá", justo en medio de un litigio por la tuición de los niños que Halabi tiene con su ex marido, Patricio Laguna.

Ante esto Alejandra Valle le comentó: "Nos da la impresión que tú le dices 'dilo de nuevo', que le estuvieras haciendo una cámara escondida a tu hijo... ¿No crees que te podría perjudicar en Tribunales?".

Pero la bailarina se molestó: "¿Por qué me va a perjudicar? Por qué le digo que diga algo que él siente? Alejandra yo sé que eres muy amiga de Pato y que siempre lo vas a defender...", replicó.

"Como mamá defenderé y haré todo lo posible para recuperar a mis hijos. Y eso no tiene nada de malo. Acá no le estoy pegando, no estoy robando ni vendiendo drogas. Estoy mostrando un sentimiento que tiene mi hijo hacia mí. Si eso te molesta a ti, o a otra gente, o a un Juez, me importa una raja", exclamó.

Valle desmintió ser amiga de Patricio Laguna y explicó que "trabajé con él hace muchos años. De hecho el fue bastante violento cuando tuvimos el contacto (en el programa), no fue muy calmado que digamos. Yo solo te diría que tengas cuidado para lo que tú quieres lograr, que es recuperar a tus hijos, te puede perjudicar".

Finalmente Halabi le agradeció el consejo y se despidió más calmada.