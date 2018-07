El juicio laboral que rompió con la amistad de dos ex integrantes de "Mekano"

Una pelea de hace varios años, que acabó con la amistad de dos integrantes del programa "Mekano" fue revelada por "Intrusos".

Romina Sáez y Montserrat "Monty" Torrent ya no pueden verse debido a un conflicto que terminó con un juicio laboral.

Todo ocurrió cuando Sáez fue desvinculada de un canal del cable en que trabajaba junto a Monty. En ese momento, acusa que la bailarina cambió su actitud con ella.

"A esta mujer ya ni la nombro", contó, agregando que su familia le dice "la Judas".

Sáez fue a tribunales contra la estación televisiva por considerar que su despido fue injustificado y ganó el juicio. Pero en medio de él su amiga no la apoyó.

@intrusoslared siempre suele pasar q uno vea a su colega declarar en contra de uno, ya q prefieren la pega, duele muchoooo, yo lo vivi en un canal del cable y fue terrible!!!!, no podia creer lo q veia y escuchaba yo pense era mi amiga!! — romina saez (@rominasaoficial) 6 de julio de 2018

"La consideraba una amiga y cuando me muestran la lista de testigos yo no lo podía creer. Hay un delito que se llama falso testimonio", acusó.

Según Sáez, "fue súper fuerte, en medio de la audiencia yo me descompuse. Estaba ella sentada y le dicen una pregunta clave. Ella lo negó y yo trataba de mirarla para ver si me veía a los ojos, ella nunca me miró".

"Yo no quería que me apoyara, quería que saliera la verdad", agregó.