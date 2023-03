El mal momento que Lisandra Silva estaría atravesando: eliminada de "Aquí se baila" y rumores de separación

Un momento difícil a nivel personal estaría viviendo Lisandra Silva. La noche de este martes, la cubana se convirtió en la tercera eliminada de "Aquí se baila", sumándose a Paz Bascuñán y Rocío Marengo, quienes también salieron de competencia.

"Sentí un gran alivio. Estaba bailando con una lesión en el dedo de la mano derecha que me estaba debilitando, me sentí sobreexigida y extrañar a mis pollos me estaba pasando la cuenta. Fue el momento perfecto para salir de la competencia", expresó la modelo al final del programa.

Además, las palabras de la exchica reality alimentarían los fuertes rumores que aseguran su quiebre amoroso con Raúl Peralta, bailarín y padre de sus dos hijos, con quien no compartió registros para su cumpleaños y quien fue tachado de "frío" al saludarla en redes sociales.

"Un saludo tibio y con respeto. Así como para salir del paso y buena educación. Cada vez queda más claro que están separados o pasando por alguna crisis de pareja. Al menos es sano llevarse en paz por los hijos en común", escribió un usuario de Instagram en la publicación, que solo fue respondida con emojis de corazón por la cubana.

Estos dos hechos se sumarían a las acusaciones de Sergio Rojas, quien afirmó que Silva habría solicitado un canje para el jardín de su hijo mayor, retirándolo del establecimiento tras ser negado.