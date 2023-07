El mensaje que Sinead O'Connor dejó a sus hijos antes de morir: "Antes de marcar al 911, llamen a mi contador"

El fallecimiento de la icónica cantante Sinead O'Connor a los 56 años no sólo ha reavivivado momentos que marcaron su carrera, sino que también dichos que dejó plasmados antes de su muerte.

La polémica estrella, quien durante los últimos años había hecho públicos sus problemas de salud mental, en 2021 habló con la revista People acerca de una preocupación que quería que se tomara en cuenta posterior a su eventual deceso.

¿Qué le dijo Sinead O'Connor a sus hijos antes de morir?

"Cuando los artistas están muertos, son mucho más valiosos que cuando están vivos", señaló entonces O'Connor al mismo medio. "Tupac ha sacado muchos más discos desde que murió que en vida, así que es un poco asqueroso lo que hacen las discográficas", ejemplicó en ese entonces.

"Por eso siempre he dado instrucciones a mis hijos desde que eran muy pequeños: 'Si su madre cae muerta mañana, antes de llamar al 911, llamen a mi contador y asegúrense de que las discográficas no empiecen a publicar mis discos y no les digan dónde está el dinero'", les decía entonces.

La triste historia de la reciente muerte de su hijo Shane

A inicios de 2022, el hijo menor de la intérprete de "Nothing compares 2 U", Shane O'Connor, a sus escasos 17 años fue encontrado sin vida en Dublín, República de Irlanda, dos días después de ser anunciada su desaparición.

El joven había decidido ponerle fin a su vida. "Mi hermoso hijo, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, la luz misma de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto. Por favor, esté en paz", dijo entonces su madre.