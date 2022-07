El "Ranty" detalló su experiencia de trabajo en redes sociales: "Me han amenazado de muerte"

Durante el programa "Buen Finde", el exparticipante de Masterchef reality, Rantés Verdugo, alias el "Ranty" ahondó en su experiencia laboral en internet, la que no ha estado exenta de altibajos.

En conversación con Mauricio Pinilla, el invitado explicó cómo llegó a trabajar en redes sociales: "En verdad, me llegó por sorpresa, es un emprendimiento, y yo no le tenía fe. Hay que tener pachorra, en buen chileno, para poder dedicarte a esto, y tener cuero de chancho", introdujo.

El personaje además relató que antes pasó por la carrera de turismo aventura y personal trainer, pero dedicarse a ello lo hizo entrar en "una crisis vocacional", en sus palabras: "Pero después de la nada, estaba aburrido de hacer todo el rato lo mismo", recordó.

Así que, a finales de 2017, se dio cuenta que el subir videos a plataformas funcionó para él y terminó siendo rentable: "De la noche a la mañana subí muchos seguidores a finales de 2017, y dije 'esto es lo mío'", rememoró.

"Yo les aconsejo que no se queden con las ganas, hay que atreverse y motivarse, -y no pensar- en qué dirán mis amigos o que me van a insultar, a mí me han dicho de todo, me han amenazado hasta de muerte, las redes sociales son crudas", y añadió que "uno se va formando cuero de chancho".