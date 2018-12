"Ella se insinuó": Así fue la defensa del actor acusado de violar a colega de "Patito Feo"

Agotar todas las instancias es lo que está buscando el actor Juan Darthés luego que Thelma Fardín lo acusara de violarla cuando ella tenía 16 años en el 2009.

Por eso, el actor conversó en televisión para defenderse, negando que haya cometido un acto de esa calaña en Nicaragua, cuando ambos se encontraban en un gira de la exitosa serie infantil.

"Nunca violé ni acosé a nadie. No sé qué pasó con Thelma. Te puedo asegurar que ella golpeó la puerta de mi habitación porque quería llamar para cambiar la tarjeta. Yo la saqué de la habitación, le dije que estaba loca, que yo era un tipo grande, que ella tenía novio. Yo fui el que le dije que mis hijos tenían la edad de ella ¡Por Dios! ¡¿Cómo puedo hacer una cosa así?!'", sostuvo.

Bajo esa misma índole, prosiguió. "No pasó nada, ella, se me insinuó y me quiso dar un beso. Yo sé cuál es la verdad. Voy a ir a Nicaragua a mostrar las pruebas que tengo. Pasó hace nueve años. No volvimos solos en el avión, había mucha gente. Nadie vio eso que ella dice".

Además tuvo palabras para señalar que su vida se transformó. "No te puedo explicar la noche que pasé. Todo lo que se estaba diciendo, cuándo vi la denuncia... Tuve pensamientos muy oscuros, dije ya está, yo estoy muerto. Quiero que la gente sepa que estoy muerto. Dos veces no me pueden matar. Lo único que me interesa a mí es decir mi verdad. Yo nunca violé a nadie, ni nunca acosé a nadie".

No es la primera acusación que recibe Darthés, ya que las actrices Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos denunciaron diversos acosos sexuales por parte del intérprete.