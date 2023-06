Elliot Page reveló desagradable comentario de famoso actor antes de su transición

El actor Elliot Page rememoró una irritante situación que vivió cuando salió del closet como lesbiana, años antes de comenzar su transición como un hombre en 2020.

La estrella de "Juno" y "The Umbrella Academy", reconocida previamente como Ellen, se encuentra promocionando su libro autobiográfico "Pageboy", en el que relata sus luchas e intimidad en medio de su camino para ser quien es hoy.

Una de ellas correponde a una anécdota que vivió cercana al tiempo que dio a conocer públicamente su orientación, en 2014. En el capítulo titulado "Famoso imbécil en una fiesta", extraído de la revista People, Page narró cuando un reconocido actor de Hollywood cuestionó su sexualidad.

"Tú no eres lesbiana. Eso no existe. Sólo tienes miedo a los hombres", le dijo el actor a Page. Aunque no reveló su identidad, recordó que el hombre le dijo: "Voy a follarte para que te des cuenta de que no eres lesbiana".

Posteriormente, el ahora actor recordó haber visto al mismo acosador en el gimnasio unos días después, donde le dijo: "No tengo ningún problema con los gays, te lo juro".

Elliot Page añadió que ha vivido experiencias parecidas "muchas veces a lo largo de mi vida", y agregó que "mucha gente queer y trans lidia con ello incesantemente. Son momentos de los que a menudo no hablamos o que se supone que debemos pasar por alto, cuando en realidad son muy terribles".