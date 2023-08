Elon Musk insiste en pelea en una jaula con Mark Zuckerberg: "Será transmitida en vivo"

El controvertido magnate Elon Musk insistió en la idea de tener un combate en una jaula de artes marciales mixtas contra Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta (empresa de Facebook, Instagram, WhatsApp).

"La pelea de Zuck vs. Musk será transmitida en vivo por X (Twitter)", escribió Musk en su rebautizada red social.

Asimismo, el sudafricano anunció que "todo lo recaudado será donado a fundaciones de beneficencia para veteranos de guerra".

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans.