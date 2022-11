Elon Musk responde a queja de Stephen King por eventuales cobros para mantener "marca azul" en Twitter

Hace algunos días fue confirmado, tras meses de especulaciones, que el magnate Elon Musk finalmente concretó la compra de la red social Twitter y la circulación de su plan de cobrar a los usuarios por la insignia verificadora no precisamente bien recibido

Uno de los personajes que criticó la eventual medida propuesta por el también fundador de Tesla y SpaceX, fue el escritor de terror Stephen King, a quien no le parece tener que pagar por algo que antes estaba garantizado.

"¿20 dólares al mes por mantener mi marca azul? A la mierda, deberían pagarme a mí. Si eso se instituye, me voy como Enron", lanzó, cintando al caso de bancarrota de 2001 del banco con el mismo nombre.

Only on Twitter can we watch a man worth $200 billion negotiate with a man worth $500 million about saving $12 a month. pic.twitter.com/pttRSHvTtc