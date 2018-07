Emblemático rostro de "Morandé con Compañía" regresará al programa

"Chiquillos, hoy vuelvo a Morandé con Compañía", con ese mensaje un emblemático rostro confirmó su regreso al programa.

Se trata de la actriz Paola Troncoso, quien luego de superar una delicada cirugía a la rodilla está lista para volver al espacio conducido por Kike Morandé.

"Gracias a todos por su preocupación, cariño y por sus mensajes que me llenan de alegría y me hacen estar mejor. Yo también les devuelvo toda esa energía linda que me entregan. Muchas gracias", escribió en su Instagram.