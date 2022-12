Emily Ratajkowski se sincera sobre su salud mental y el aporte de la terapia luego de separación

La modelo estadunidense Emily Ratajkowski detalló su progreso tras acudir al psicólogo después de su separación de su exmarido y padre de su hijo Sylverster, Sebastian Bear-McClard, quien le fue infiel.

"He estado en terapia durante bastante tiempo", señaló la maniquí y actriz en su podcast "High Low", además de ahondar en su estilo de apego "ansioso preocupado", el que padecía antes de recibir ayuda profesional.

"Significa que no quieres estar sola", dijo y añadió al respecto que "suelen tener una imagen negativa de sí mismos y una visión positiva de los demás".

"Suelen buscar la aprobación, el apoyo y la receptividad de su pareja. Siempre recurres a tu padre o a tu madre para que te den más seguridad". Ahora, la intérprete de "We are your friends" manifestó que se evolucionó a un tipo de relacionamiento "más seguro".

Actualmente, Ratajkowski ha sido ligada con el actor y comediante Pete Davidson, expareja de Kim Kardashian y con quien actualmente mantiene una relación desde noviembre de este año.