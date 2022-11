Entre lágrimas, Cecilia Bolocco pide perdón por dichos gordofóbicos: "Nunca he discriminado a nadie"

Cecilia Bolocco decidió responder a las críticas por sus dichos en una transmisión en vivo el pasado viernes. Entre otras cosas, la ex miss Universo dijo que las mujeres "necesitan comer menos" en vez de hacer tallas más grandes en su colección de ropa.

La animadora ya se había hecho responsable de sus dichos en un evento de su fundación el pasado viernes, pero ahora reflexionó sobre ellos a través de una nueva transmisión de Instagram.

"Quería no solo pedir disculpas como lo hice el viernes. Si yo he dañado a alguien con la broma estúpida que dije en el último live, ¡me duele! El tema del trastorno alimenticio es un tema grave, por supuesto no caben bromas ni comentarios estúpidos al respecto. Por eso pido perdón profundamente si es que herí a alguien", dijo.

"No puede estar más lejos de mi manera de ser, de lo que siento y pienso. Nunca he discriminado a nadie, no lo voy a hacer. Ni por su peso, talla, color, credo religioso, ni pensamiento político... ni por nada", agregó.

Reflexionó también sobre las discriminaciones que asegura que ha sufrido en su vida: "No está en mi, no soy así y me hace muy bien no ser así. A mí si me han discriminado mucho, se han burlado y se han reído por múltiples elecciones que he tomado en mi vida, en muchas de ellas muy equivocadas pero las tomé sólo siguiendo mi corazón"

"Tengo pena porque creo que herí a varias y no fue mi intención. No lo fue. Vuelvo y repito que yo he sido discriminada muchas veces y se siente horrible. A mí me tocó desarrollarme profesionalmente hace 35 años y por Dios que tuve que luchar contra tanta discriminación", dijo

"Prometo no hacerlo nunca más, juro no hacerlo nunca más, al menos conscientemente. Pero las cosas que me han dicho, y en un 99,9% mujeres, han sido cosas tremendas", finalizó.

Revisa la transmisión: