Era "fake": usuario que acusó a Millaray Viera pasó de guardia de Chilevisión a ser locutor radial

Días atrás, Millaray Viera fue inculpada por un supuesto ex trabajador de Chilevisión de malos tratos en el canal, lo que fue negado por la conductora, y ahora quedó registrado que cambió de nombre de usuario, lo que evidenció la falsedad de la acusación.

Una persona que se hizo llamar Pedro había escrito que Viera "nunca me saludó" y que "una vez me pidió que le lave el auto", siendo replicado por la conductora, afirmando que no usa auto para ir al canal y que el supuesto guardia nunca trabajó en Chilevisión.

Ahora, la propia Viera indicó que "el bot que me 'funó' y que decía ser guardia hoy dice ser Tomas Mosciatti", en referencia al locutor radial y panelista de TV. "Les juro que me asusta el poder que puede tener una mentira y esto sucede de forma transversal. Indistinto del color político", expresó el rostro de CHV.

Además, salieron a relucir publicaciones previas del mismo usuario con tuits que fueron puestos en duda sobre su veracidad. Finalmente, la cuenta dejó de existir.

El bot que me “funó” y que decía ser guardia hoy dice ser Tomas Mosciatti. Sin embargo, algunos medios titularon “ex guardia de CHV funa a …”. Les juro que me asusta el poder que puede tener una mentira y esto sucede de forma transversal. Indistinto del color político. pic.twitter.com/8912eLIYpX — Millaray Viera (@milla_viera) July 15, 2022