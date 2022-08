"Era un pervertido": Mon Laferte confesó que productor musical la acosó mientras estaba en "Rojo"

La cantante Mon Laferte contó al influencer y presentador mexicano Roberto MTZ que fue víctima de acoso de parte del productor de su primer disco.

"La Chica de Rojo" fue un disco que la artista lanzó bajo el nombre de Monserrat Bustamante en el año 2003 y logró ser disco de oro y de platino, pero Laferte no tiene buenos recuerdos sobre el momento de grabación del mismo.

"Saqué un disco con el programa, muy malo por cierto (...) me da ternura, pero también me da un poco de coraje aún. Porque ese disco... yo me acuerdo que llegué súper emocionada porque me dijeron 'vas a grabar un disco'. Para eso fui al programa. El premio era un disco", contó.

Aseguró que el productor musical que la apoyó en la creación del disco, Jaime Román, "no sabía pero ni tocar el timbre" y le dijo que "ya tenía las canciones listas" al momento de llegar al estudio.

"El productor musical era un pervertido, acosador... horrible. El que te digo que no tocaba ni el timbre. Entonces, todo eso me trae como un poco de asco. Jaime Román se llama. Que de hecho, lo metieron al bote (a la cárcel). Heavy. A mí me acosó los cinco años que estuve allí (en Rojo). Muy pesado. Y a muchas morritas. Yo creo que a todas, o a la mayoría", contó.

"Me moría de miedo de contarle a alguien. Por eso, el disco más que en lo musical me trae como... recuerdos feos en general", finalizó.