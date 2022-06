"Es algo bien difícil de comentar": Jean Philippe Cretton se sinceró sobre su depresión

A través de su cuenta de Instagram, el animador Jean Philippe Cretton dio a conocer las dificultades que ha tenido que enfrentar a raíz de la depresión que padece.

El periodista comenzó el video asegurando que quería hablar del tema desde hace un tiempo, pero que "había algo que me frenaba pero también había algo que me hacía poder compartirlo (...) Es algo bien difícil de comentar, por múltiples razones, pero que guarda relación con la 'depre' y todos los distintos vericuetos que puede tener la salud mental".

"Esta tristeza es algo que a mí me ha acompañado durante muchos años de mi vida, lamentablemente se ido poniendo un poco más compleja conforme avanza el tiempo. Y es difícil hablarlo porque, creo yo, que existen todavía muchos prejuicios en relación al tema", prosiguió.

El conductor de "Podemos Hablar" aseguró que el "autosabotaje" le ha producido problemas en el trabajo, lo cual considera "bien paradójico por que el programa en el que estoy ahora estamos teniendo muy buenos resultados, pero me cuesta mucho. Me cuesta mucho trabajar, me está costando mucho sacar programas al aire".

Cretton acompañó la publicación con un texto deseando que su mensaje sirva de ayuda para todas aquellas personas que se encuentran en situaciones similares y "que demuestre que siempre es bueno hablar".