"Es momento de soltarnos": Daniela Aránguiz le envió inesperado mensaje a Jorge Valdivia tras acusaciones de "brujería"

Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz protagonizaron un fuerte encontrón este fin de semana a través de sus redes sociales, luego de que el exjugador de Colo-Colo acusara al rostro de Zona Latina de hacerle brujería.

Tras esto, Aránguiz prometió en un live de Instagram abordar el tema en "Zona de estrellas", lanzando en pantalla un sorprendente mensaje a su expareja este lunes.

"Yo creo que fui una buena esposa contigo Jorge, y una muy buena mamá para tus hijos. Ojalá puedas superarme y ser feliz", declaró la panelista, según el portal Mira Lo Que Hizo.

La ex Mekano continuó asegurando que si bien sabe que el exfutbolista "sigue enamorado", lo mejor que pueden hacer es "soltarse".

"Así como yo también te quiero y te amo, porque el amor no se va de la noche a la mañana, es momento de soltarnos", dijo.

Además, Aránguiz reveló que durante su matrimonio, le pidió a Valdivia no soltarla "porque cuando me sueltes nunca voy a volver (...) y me soltó", sentenció, en medio de la sorpresa de sus compañeros del programa.