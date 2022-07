"Es notable que soy capaz de hablar": Emilia Clarke relató historia de supervivencia a dos aneurismas cerebrales

La actriz británica Emilia Clarke está agradecida de que la vida le haya dado incluso más que una sola oportunidad luego de haber sufrido dobles aneurismas, fenómenos que incluso la podrían haber dejado con complejas secuelas.

"Estoy en la muy, muy, muy pequeña minoría de personas que pueden sobrevivir a eso", relató al programa Sunday Morning de la BBC One sobre los percances médicos que sufrió durante los rodajes de "Game of Thrones" en 2011 y 2013.

Tras extensos periodos de recuperación, la intérprete de Daenerys Targaryen en la serie además reflexionó que "es notable que soy capaz de hablar, a veces articuladamente, y vivir mi vida completamente normal sin absolutamente ninguna repercusión".

Ahora sana y salva, además recordó el momento en el que los médicos le mostraron los escaneos de su propio cerebro con la enfermedad ya superada: "Falta un poco, lo que siempre me hace reír", dijo Clarke antes de soltar una carcajada.

"Los accidentes cerebrovasculares, básicamente, en cuanto cualquier parte de tu cerebro no recibe sangre durante un segundo, desaparece", explicó. 'Bueno, esto es lo que eres. Este es el cerebro que tienes. Así que no tiene sentido devanarse los sesos continuamente sobre lo que podría no estar ahí", meditó.