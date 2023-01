"Es un chileno de tomo y lomo": Padre de Pedro Pascal aclara publicación que menciona "las raíces españolas" del actor

Este jueves, internautas chilenos estallaron contra una publicación de la revista española ¡Hola!, donde el medio aseguraba en su titular que Pedro Pascal tendría raíces españolas. Ahora bien, José Balmaceda, padre del actor, aclaró la conexión con el territorio ibérico aludida por el medio.

"Mi mamá, la abuela de Pedro, nació en Mallorca. Los otros hermanos de ella nacieron en Chile, pero sus papás se pegaron un viaje y tuvieron a Juanita en Mallorca", explicó Balmaceda a LUN, agregando a los antecedentes familiares que "cuatro bisabuelos de Pedro eran españoles".

Pedro Pascal, el actor con raíces españolas que triunfa con 'The Last of Us' https://t.co/de5v39XdwB