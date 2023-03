"Eso no se hace": Kel Calderón respalda a Marcianeke ante burlas por mencionar colaboración con The Beatles

Ante las mofas generadas en redes sociales después de que Marcianeke mencionara una eventual colaboración con The Beatles, Kel Calderón salió en defensa del artista urbano.

Todo comenzó con la viralización de una entrevista que Matías Muñoz brindó a "24 horas" donde conversaba sobre sus inspiraciones, como Ñengo Flow y Bad Bunny.

Ante ser consultado si le gustaba el grupo disuelto en 1970, respondió: "Yo feliz si llego a compartir un día con ellos", lo que provocó risas en el canal, registro que hizo eco en internet.

#Musica ..o estaba haciendo una broma ,o marcianeke no sabía nada de The Beatles 🤦🤦🤦🤦🤦..Está generación actual cree que la vida comenzó con ellos....Dice yo feliz me gustaría compartir un día con ellos 🤦🤦🤦🤦🤦 pic.twitter.com/LtFQ8Wdlf1 — CarlosEsteban.CL (@ClCarlosesteban) March 24, 2023

Sin embargo, la influencer demostró su apoyo al intérprete de "Qué pasa": "Esto no se hace. No saben la rabia que me dio ver este video, sobre todo las risas de burla al final", reprendió en sus historias de Instagram.

"Sorry, pero este cabro está súper lejos de necesitar la promo de este programa", y fustigó que el canal "en lugar de agradecer que les dedicó tiempo y buena onda, se burlan".

"Lo único que te debe dar vergüenza al ver este video es como se ríen de su invitado", sentenció la actriz.