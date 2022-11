Esperanza Gómez enfrenta a Instagram: "No soy una prostituta, soy una marca"

Esperanza Gómez, conocida actriz de películas para adultos colombiana, expuso ante la Corte Constitucional de su país tras demandar a Instagram, pues acusa que cerraron injustificadamente su cuenta.

La estrella porno tenía más de cinco millones de seguidores en la red social antes que la eliminaran y tuviera que empezar de cero con otra cuenta, según detalló El País.

Gómez argumentó que la empresa del grupo Meta vulneró sus derechos a la libertad de expresión y al trabajo, pues la plataforma le generaba importantes ingresos económicos.

La mujer de 42 años aseguró ante la corte que "nunca hice una publicación o una historia 100% pornográfica o explícita (...) En las fotos que he sido censurada, en ninguna estoy completamente desnuda, o sea llevo ropa interior, ni siquiera es transparencia, no se me ve el vello, ni los pezones".

La batalla judicial comenzó en 2021 y Meta, la compañía controladora de Instagram se pronunció mediante un vocero, según recoge Caracol: "Instagram no permite contenidos que faciliten, fomenten o coordinen encuentros y servicios sexuales comerciales. Queremos que Instagram sea un lugar donde la gente pueda expresarse, pero también tenemos la responsabilidad de mantener a nuestra comunidad segura, conformada por personas desde los 13 años de edad, de diferentes culturas, de todo el mundo", señalaron.

"Me molesta que Instagram empiece a censurar mi contenido, me tildan que siempre hago contenido explícito y ofreciendo servicios sexuales y Esperanza Gómez ha sido orgullosamente actriz porno, sí, pero nunca he sido prostituta ni escort", remarcó.

La actriz, retirada hace años del cine XXX, enfatizó su mensaje: "Yo no soy prostituta y si en algún momento la hubiera ejercido como una fuente de trabajo, me sentiría orgullosa (...) Yo no soy solamente pornografía, soy una marca que no solo vende contenido para adultos".