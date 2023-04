Esposa de Drake Bell le pide el divorcio después de ser hallado por la policía en medio de amenazas de suicidio

La esposa del cantante y actor estadounidense Drake Bell le pidió el divorcio y la custodia de su único hijo días después de ser reportado desaparecido y "en peligro".

A los pocos días después de que la policía de Daytona Beach hallara a la exestrella del programa juvenil "Drake y Josh" de Nickelodeon, el portal TMZ obtuvo documentos legales sobre el divorcio firmados por su pareja de cuatro años, Janet Von Schmeling.

Esta misma semana, Schmeling además pidió tener tutela legal del pequeño hijo de ambos, que el padre cumpla con la pensión alimenticia y que se le concedan los derechos de visita.

Al respecto, Drake Bell lanzó un irónico comentario mediante su cuenta de Twitter: "Me he enterado de que mi mujer ha pedido el divorcio por TMZ... echa un vistazo a mi nueva canción", escribió junto a un enlace de su nueva canción "Going Away".

I found out my wife filed for divorce from TMZ...check out my new song https://t.co/34cYh4JsMA — DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 21, 2023

LAS AMENAZAS DE MUERTE REPORTADAS POR LA POLICÍA

Hace una semana y según el mismo medio, se informó que una "celebridad que había tenido una pelea con su esposa" amenazó desde Orlando que "iba a emborracharse y ahorcarse", según autoridades policiales.

Antes de salir a la luz los detalles sobre la desaparición de la persona reportada en la llamada al 911 como Jared Drake Bell según el medio ET, el actor se excusó que todo se trataba de un accidente al haber olvidado su celular en el auto, según publicó en Twitter.

Hasta el momento, el actor no ha hecho niguna declaración oficial posterior al escándalo y no ha respondido a las preguntas de los medios.