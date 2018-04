Esposa de Juan Pablo Queraltó relató su mayor miedo tras ser madre

Francisca Sfeir y Juan Pablo Queraltó se convirtieron en padres por primera vez, momento lleno de felicidad y alegría, pero que también trajo ciertos temores.

Uno de ellos los confesó la lectora del tiempo en Canal 13, quien en conversación con Buit ahondó en el miedo que le genera perder su vida de pareja.

"Mi gran aprensión, que es mía y muy honesta, es que somos muy felices con JP en este minuto. Ha sido el mejor año de nuestras vidas. Replantearnos las prioridades por haber encontrado el amor ha sido un golpe muy fuerte, como decir 'chuta había más que el trabajo, que las obsesiones propias de uno'. Entonces, va a llegar un ser a compartir todo eso con nosotros y me da miedo que perdamos esa conexión", sostuvo.

Bajo esa índole, relató algunos episodios que ha vivido desde el nacimiento de su hijo. "De repente despierto en la noche llorando y le digo que no me deje de mirar como me mira. O él me dice que no lo deje de querer. Es que a muchas parejas les pasa, que se desconectan, y yo lo que más quiero es cuidar lo que nosotros dos tenemos".

"No es que no le vayas a dar toda la atención a tu guagua, pero hay que estar bien desde la matriz. Para mi es importante que nosotros estemos bien antes que todo. Siento que nuestra guagua va a ser más feliz si nosotros seguimos fortalecidos", comentó.