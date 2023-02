"Está pasando mucha gente que no tiene que estar": Juan Falcón durísimo contra la crisis migratoria

En el programa "Juego textual" de Canal 13 el actor Juan Falcón expresó su opinión sobre la crisis migratoria y aseguró que "con la inmigración ilegal nunca voy a estar de acuerdo".

El artista de origen cubano relató en el espacio los difíciles momentos que vivió durante su llegada a Chile, con un panorama económico complejo, pocas oportunidades laborales y una familia detrás. "Cuando entré en el año 1990 era un 'cacho', cuando quise traer a mis padres a Chile los trámites eran tremendos", recordó sobre aquella época.

"Ahora encuentro que está muy bien el inmigrante que cruza por la frontera y se auto denuncia, se integra a la sociedad, uno sabe quién es y tiene antecedentes. Sin embargo, hoy por la frontera está pasando mucha gente que no tiene que estar", agregó con firmeza.

Falcón apuntó al aumento de los índices de delincuencia y señaló que "cada vez que hay algún tipo de delito, lo realiza un porcentaje de chilenos, pero también hay muchos inmigrantes en esto, y eso no lo encuentro bien".

En ese sentido se mostró a favor de "poner normas, como cualquier país, averiguar quién entró, qué haces, qué vienes a hacer y cuánto tiempo vas a estar".

Juan Falcón y Katty Kowaleczko

En el programa Falcón contó que su llegada a Chile no fue fácil, ya que le costó dar con una fuente laboral. "Yo hablaba muy como cubano en esa época, entonces en la televisión era muy difícil", dijo. Sin embargo a mediados de los 90 lo logró y se transformó en uno de los rostros más reconocidos de las teleseries de la época.

Tras algunos años exitosos, Juan Falcón recuerda haber pasado por un complejo momento económico a raíz de una deuda de 120 millones de pesos con un banco producto de un mal negocio.

"Me metí en un negocio donde no debía meterme y al final me estaban quitando mi casa, todo, porque debía plata a una financiera. De hueón (Sic) pasé unos cheques en blanco y mi exsocio lo llenó y cuando vine a ver ya estaba hasta el loly", explicó.

Fue allí donde apareció su amiga, la actriz Katty Kowaleczko, quien desinteresadamente le prestó una suma de $36 millones en efectivo para solucionar sus problemas. "Me acuerdo perfectamente, además porque yo no la llamé, ella se enteró por alguien. Vivíamos muy cerca en ese minuto y me dijo 'tú casa no te la van a quitar nicagando", dijo.

"Y me lo devolviste igual, en turro, para depositarlo", le replicó con cariño Kowaleczko, quien también es panelista de "Juego textual".