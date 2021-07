"Estaba beligerante": Megan Fox explica la razón de por qué dejó de beber

La actriz estadounidense Megan Fox (35) explicó la razón de haber dejado el alcohol, tras una situación vergonzosa en los Golden Globes de 2009 donde tomó algunas copas de champaña de más mientras compartía mesa con su colega Blake Lively y los Jonas Brothers.

"Ya no tomo, y esta es la razón. Estaba beligerante y dije un par de cosas que no debería haber dicho después de la alfombra roja. Creo que me metí en bastantes problemas por lo que sea que dije en ese evento", contó en una entrevista y añadió que no recuerda con exactitud qué palabras mencionó.

Esa época marcó a Fox con respecto a la falta de confianza que tenía consigo misma, que coincidió con la primera vez que asistía a los premios. Durante el evento, sostuvo una entrevista con Giuliana Rancic de E! donde le contó que se sentía "dolorosamente insegura".

"Estoy a punto de vomitar. Estoy horrorizada de estar aquí", le dijo en esa oportunidad.