"Estaba en shock": Pedro Pascal reveló que fue escupido mientras manejaba en Los Ángeles

El actor Pedro Pascal reveló un incidente que sufrió mientras conducía en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando un conductor le escupió a su vehículo.

En entrevista con Steven Yeun, conocido por "The Walking Dead", para la revista Variety, Pascal elogió la actuación del actor en "Beef" y su capítulo final. En ese contexto, el chileno-estadounidense contó el momento del incidente donde fue escupido, mientras iba con su hermana de copiloto.

"Fue mi culpa. He tenido tres accidentes, y todos han sido culpa mía. Ayer le corté el paso a alguien para quitarme del camino. No quería causar un accidente, pero vi una oportunidad y me metí... Me salí de su camino y luego entregé en el carril de giro a la izquierda", relató.

La maniobra no le pareció al otro conductor, quien ofuscado comenzó a tocarle la bocina, pero Pascal lo ignoró hasta que su hermana se dio cuenta del escupe. "Miré hacia arriba y había una gran gota de saliva, como si fuera puesto con un efecto visual. Y estaba goteando por el lado de la ventana del pasajero, mi hermana dijo "¡mierda!", recordó entre risas.

"Estaba en shock. No provocó ninguna rabia en mí. Absolutamente me humilló y me conmocionó, me asustó un poco. No me hizo enojar y yo me enojo fácilmente", dijo el interprete tras ser preguntado por su reacción.