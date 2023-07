"Estaban lucrando conmigo": Pop Lolita decidió patentar su nombre

A 15 años de su viral aparición en la pantalla chica, Linda Caris, mejor conocida como "Pop Lolita", decidió patentar su famoso seudónimo.

"Cuando veía cosas con mi nombre pensaba que estaban lucrando conmigo. Hace un año que comencé a trabajar en esto de registrarlo, lo hubiese hecho antes pero tenía otras prioridades", contó a Las Últimas Noticias la mujer de 33 años, que ya está casada y tiene una hija pequeña.

Al ver que su nombre era usado con varios fines, la asistente social y community manager decidió asesorarse legalmente y, en enero, logró inscribir su seudónimo en el Departamento de Derechos Intelectuales del Ministerio de Cultura, iniciando también los trámites para registrarlo en el Inapi (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) como marca comercial, estando a la espera de la resolución.

"Muchos amigos y mi manager me decían que quizás estaba perdiendo plata. Esto de registrar todo ha sido una inversión y quiero sentir una vuelta de mano en el tema de publicidad", admitió Caris, revelando que a futuro quiere "tener mi tienda de ropa bajo la marca Pop Lolita, una academia de danza y crear una fundación contra el bullying con mi nombre".

El regreso de Pop Lolita

En 2008, Linda audicionó para el extinto programa "Yingo", viral que con los años ha causado sensación en las redes sociales y ha sido protagonista de varios memes.

"Yo estaba en cuarto medio y quería ser actriz, me gustaba la tele. Pasé por tres castings en Yingo, partimos 500 personas y quedamos 20 que salimos en pantalla, así que ya me sentía ganadora y aunque en ese casting me humillaron es un momento que recuerdo con mucho amor", recordó la emprendedora, añadiendo que fue todo fue espontáneo y que recibió varias felicitaciones en el colegio.

Sin embargo, Caris también reflexionó sobre el bullying que conllevó su breve aparición en el espacio de Chilevisión, explicando cómo surgió la idea de reaparecer en las redes sociales.

"En 2019 en un trabajo, un compañero encontró el video y lo difundió con otras personas, lo encaré y me dijo que disfrutara de mi fama (...) Llegó gente a mis redes sociales personales y comenzaron a escribirme, me mandaban mensajes hablando de mi físico, de cómo hablaba, de cómo bailaba, de todo. Sentí mucho acoso", confesó Linda, que estaba embarazada en ese entonces.

"La gente habla de ti y no sabe lo que a uno le pasa, cómo te afecta (...) pero el video nunca me ha dado vergüenza, lo veo y me río. Y por eso quise reaparecer también, para decir que podemos ser nosotros mismos y nuestra mejor versión", sentenció "Pop Lolita", que ya cuenta con 26 mil seguidores en Instagram desde su regreso público el pasado abril.