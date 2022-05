"Este chileno no tiene onda": Las críticas en Argentina a Gonzalo Valenzuela

El actor Gonzalo Valenzuela recibió duras críticas tras una entrevista que dio al programa argentino "Todas las tardes", donde buscaba promocionar su nueva obra de teatro "Closer".

El artista fue invitado junto a su compañera de reparto, Sofía Gala, para discutir sobre la dinámica que se da entre el grupo de actores y los desafíos que han tenido en la producción.

Sin embargo, la conversación tuvo varios momentos incómodos entre los panelistas de televisión y los actores, ya que estos últimos no se mostraban tan abiertos al diálogo y en ocasiones respondían con ironía.

La actriz argentina cuestionó algunas preguntas que le realizaron, mientras que Valenzuela se limitaba a reír y quedarse en silencio.

Tras finalizar el contacto la panelista trasandina Tamara Pettinato afirmó sentirse "un poco tensa. ¿Qué quieres que te diga? A veces es fácil y a veces es muy difícil".

Sin embargo, la situación fue analizada posteriormente en otros programas similares, como el espacio de farándula "Bendita", donde el periodista Beto Casella criticó fuertemente la actitud del actor nacional.

"Probablemente, Sofía ni el chileno este tenían ganas de dar una nota", comentó el panelista, quien agregó que "por ahí les podían haber dicho 'no tenemos ganas' y listo".

"Este chileno no tiene onda. Que no se haga el divertido porque cuando no da, no da. No vienes con eso. Viniste sin ese chip", remató Casella.

Esta fue la entrevista: