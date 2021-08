El actor estadounidense Bob Odenkirk (58) y protagonista de "Better Call Saul" actualizó a través de sus redes sociales que se encuentra bien, luego de que la semana pasada haya sido hospitalizado después de haber sufrido un ataque al corazón durante las grabaciones de la serie.

En el emotivo mensaje publicado desde su cuenta de Twitter, Odenkirk además tuvo algunas palabras que decir a sus seguidores y quienes han estado preocupados de su bienestar.

I am doing great. I’ve had my very own “It’s a wonderful life” week of people insisting I make the world slightly better. Wow! Thank you, I love everyone right now but let’s keep expectations reasonable!