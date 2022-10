"Estoy SOLA": Gisella Gallardo recurrió a su abogada para desmentir romance

Como sucede con casi todas las parejas mediáticas, la separación de Mauricio Pinilla y Gisella Gallardo no ha estado exenta de polémicas, y ahora fue la periodista la que salió al paso del "nuevo romance" que le atribuiría un programa de televisión.

Luego de semanas de confesiones e incluso un "día de furia", la aún esposa del exseleccionado volvió a usar sus redes sociales para aclarar que no tiene una nueva pareja.

"Como es sabido mi familia no lo está pasando bien en el último tiempo y para evitar un nuevo escándalo, en mi caso de una mentira, le pedí a mi abogada que llamara al editor del programa para desmentir la información. Porq (sic) estoy SOLA, sólo preocupada de mis niños y aprovechar lo que más puedo a mi padre, no tengo ganas ni tiempo para nada más", escribió en Instagram.

Ante una nota televisiva, Gallardo agregó: "Vuelvo a dejar claro que NO estoy en ninguna relación con nadie y NUNCA estuve con la persona que me quieren involucrar (...) no tengo mente para otra cosa ahora y por un buen tiempo quiero estar sola".