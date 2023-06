"¡Estoy soltera!": Selena Gomez pone fin a rumores con divertido vídeo

Pese a los rumores de citas y relaciones sentimentales, Selena Gomez sorprendió a internet con una revelación: está soltera.

A través de su cuenta de TikTok, la protagonista de "Only Murders In The Building" compartió un divertido registro actualizando sobre su vida amorosa.

"¡Estoy soltera!", gritó la también cantante a los jugadores mientras veía un partido de fútbol junto a sus amigas.

"Solo soy un poco difícil, pero te amo demasiado", sentenció la intérprete de "Back To You".

La fundadora de Rare Beauty, que salió en el pasado con celebridades como Nick Jonas y The Weeknd, fue fotografiada en enero con Drew Targat de The Chainsmokers, con quien se presume que tuvo un par de citas.

Dos meses más tarde, la artista de 30 años fue vinculada a Zayn Malik, tras ser vistos cenando en Nueva York.